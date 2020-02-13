بلباو يقطع نصف الطريق إلى نهائي كأس الملك

2020/02/13 | 02:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم أتلتيك بلباو خطوة نحو التأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب فوزه (1-0) على ضيفه غرناطة ، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

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