2020/02/13 | 02:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد نابولي بانتصار ثمين من ميدان نظيره إنتر ميلان، بنتيجة (0-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نابولي يقهر إنتر ويضع قدما بنهائي كأس إيطاليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نابولي يقهر إنتر ويضع قدما بنهائي كأس إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).