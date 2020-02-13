2020/02/13 | 02:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن تمدد إعفاء العراق من عقوبات ايران 45 يوماً بغداد -عبدالحسين غزال الناصرية- الزمان قُتل متظاهر عراقي الاثنين عندما فتح حرّاس جامعة في مدينة الناصرية جنوب بغداد النار على محتجّين حاولوا منع الدخول إلى كليّات في المجمع التعليمي، حسبما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس. وأوضحت المصادر أن مجموعات من المتظاهرين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناوشات عند جسر السنك والمتظاهرون يطوقون منزل محافظ بابل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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