مناوشات‭ ‬عند‭ ‬جسر‭ ‬السنك‭ ‬والمتظاهرون‭ ‬يطوقون‭ ‬منزل‭ ‬محافظ‭ ‬بابل

2020/02/13 | 02:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ ‬تمدد‭ ‬إعفاء‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬عقوبات‭ ‬ايران‭ ‬45‭ ‬يوماً‭ ‬ بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ الناصرية‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قُتل‭ ‬متظاهر‭ ‬عراقي‭ ‬الاثنين‭ ‬عندما‭ ‬فتح‭ ‬حرّاس‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬محتجّين‭ ‬حاولوا‭ ‬منع‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬كليّات‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬التعليمي،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬ وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ […]

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