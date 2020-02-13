إردوغان يصعد ضد روسيا وقوات الأسد تتوسع في مكاسب الطريق الدولي لدمشق

2020/02/13 | 02:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬اسطنبول‭ – ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تتوسع‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الطريق‭ ‬الدولي‭ ‬حلب‭ ‬‭-‬‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬لضمان‭ ‬أمنه‭ ‬غداة‭ ‬سيطرتها‭ ‬عليه‭ ‬بالكامل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2012،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومقره‭ ‬بريطانيا‭ ‬الأربعاء‭.‬ فيما‭ ‬صعّد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الأربعاء‭ ‬النبرة‭ ‬ضدّ‭ ‬روسيا‭ ‬حليفة‭ ‬دمشق،‭ […]

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