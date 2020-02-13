2020/02/13 | 02:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تشمل‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتفشّي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬رسمياً‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬كوفيد‭ ‬19‮»‬‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العالم‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الوفيات‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1100،‭ ‬مقابل‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الاصابات‭ ‬الجديدة‭.‬ في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬عرض‭ ‬لأبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الأخيرة‭:‬ توفي‭ ‬97‭ ‬شخصاً‭ ‬إضافياً‭ ‬الأربعاء‭ ‬بسبب‭ ‬الفيروس‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر تطورات فيروس كورونا في العالم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آخر تطورات فيروس كورونا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).