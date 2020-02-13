واتساب تكشف عدد مستخدميها وتتعهد بتأمينهم

2020/02/13 | 02:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خدمة "واتساب" للمراسلة الفورية المملوكة لـ"فيسبوك"، أن عدد مستخدميها حول العالم تخطى مليارين، لافتة إلى التحديات الكبيرة التي تطرحها حماية البيانات الخاصة بهذا العدد الكبير من المشتركين.

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