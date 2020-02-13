في يوم الأربعاء فقط.. الصين تُسجل أكثر من 240 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا و14840 إصابة جديدة

2020/02/13 | 03:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- “ساحات التحرير” أوردت شبكة “سي أن أن” الأميركية الخبر العاجل التالي: الصين تُسجل أكثر من 240 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا و14840 إصابة جديدة في يوم الأربعاء فقط.

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