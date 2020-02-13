«أبطال العراق».. الضربة القاضية على بقايا «داعش»

2020/02/13 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميانطلقت القوات العراقية، بمختلف صنوفها وقطاعاتها، أمس الأربعاء، في المرحلة الأولى من عملية جديدة باسم «أبطال العراق»، بدعم من سلاح جو متطور يستخدم لأول مرة، لتطهير ثلث مساحة البلاد وصولا إلى الحدود مع الأردن وسوريا.وباشرت القوات العراقية، بالمرحلة الأولى من عمليات «أبطال العراق»، من خمسة محاور لتطهير محافظة الأنبار، كبرى مدن البلاد مساحة، والمناطق المحيطة بها في الحدود الدولية، للقضاء على بقايا الإرهاب، وفرص الأمن.وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «بعد أن حققت عمليات «إرادة النصر» أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019 تنطلق عمليات أبطال العراق/المرحلة الأولى الأربعاء بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبأشراف قيادة العمليات المشتركة، وباشتراك قيادة القوات البرية، وقيادة عمليات بغداد، وقيادة حرس الحدود، والقطعات الملحقة بها».وأضاف يارالله أن «هذه العملية تأتي لتفتيش، وتطهير محافظة الأنبار، والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الأردنية، غربي البلاد، وكذلك الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كل من الفرات الأوسط، وبغداد للقضاء على بقايا الإرهاب، وفرض الأمن، وتعزيز الاستقرار من خلال خمس محاور».يارالله، المحاور الخمسة وهي : المحور الأول، بقيادة حرس الحدود، وقيادة عمليات الأنبار، وتولت قيادة عمليات الأنبار أيضاً، مهام المحور الثاني، والثالث لقيادة عمليات الجزيرة، أما الرابع لقيادة عمليات الفرات الأوسط، والخامس لقيادة عمليات بغداد.وأكد يارالله، أن العملية انطلقت بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية، وطيران الجيش، ولأول مرة تشترك قيادة الدفاع الجوي بفتح بطاريات الصواريخ المتطورة في منطقة العمليات لحماية الأجواء العراقية، وأفاد بإن عمليات أبطال العراق - المرحلة الأولى، تستهدف مساحة تبلغ (26238كم2) وبمشاركة الوكالات الأمنية، والاستخبارية كافة.ولفت يارالله، إلى أن طائرات القوة الجوية العراقية F_16، وأنواع أخرى ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقًا لمتطلبات العمليات.وأختتم نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق قوات خاصة الركن، منوها إلى مزيد من التفاصيل أول بأول تعلن على مدار 24 ساعة من خلال خلية الإعلام الأمني التي أوردت هذا البيان.وتشكل محافظة الأنبار، ثلث مساحة العراق، غرباً، وتحاذي الحدود مع الأردن، وسوريا، والسعودية.وحققت القوات العراقية جميع أهدافها المرسومة في المراحل الثماني من عملية «إرادة النصر» التي انطلقت أولها صباح الأحد 7 يوليو/تموز 2019، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.وأعلن العراق في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها «الخلافة الإسلامية».وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول «داعش» في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

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