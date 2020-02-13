2020/02/13 | 07:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ناشطون ونواب وسياسيون من خطة حكومية تقضي بنقل اكثر من 30 الف من عناصر داعش الى شمال الموصل بالقرب من المجزرة التي وقعت في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى […]

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