استشهاد واصابة 13 شخصا بينهم ضابط بهجوم ارهابي وانفجار قرب خانقين

2020/02/13 | 07:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بمقتل واصابة 13 شخصا بهجوم ارهابي وانفجار عبوة ناسفة قرب قضاء خانقين.وقال المصدر، ان”مدنيا قتل مع والده فيما اصيب نحو 11 […]

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