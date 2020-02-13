العراق: احباط اخطر مخطط إرهابي لاستهداف ساحات التظاهر

2020/02/13 | 07:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، الخميس، عن احباط اخطر مخطط إرهابي لاستهداف ساحات التظاهر والقوات الامنية في بغداد والمحافظات، بينما كشفت عن اعتقال الا...

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