شرطة كربلاء :تلقي القبض على عصابة متخصصة بتجارة المخدرات “صور”

2020/02/13 | 07:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأشراف قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة الشرطة من ضبط عصابة متخصصة بتجارة المخدرات ، وقال بيان لإعلام […]

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