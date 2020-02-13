داعش يرتكب مجزرة ليلية في قرية للكورد الكاكائيين بمتنازع عليها

2020/02/13 | 08:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية وشهود عيان ان تنظيم داعش شن هجوما على قرية للكورد الكاكائيين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وشن عناصر التنظيم المتشدد هجوما في وقت متأخر من ليلة امس الاربعاء على قرية "بهار تازه" ضمن حدود القضاء المتنازع عليه مما ادى الى مقتل رجل وابنه من الكورد الكاكائيين واصابة 10 اشخاص اخرين بجروح بينهم عناصر من القوات الامنية.

ويقول مسؤولون سياسيون وقادة عسكريون كورد ان المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد تشهد فراغا امنيا ملحوظا منذ انسحاب قوات البيشمركة والاسايش منها بعد احداث 16 اكتوبر من عام 2017 وتمركز القوات العراقية فيها.

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