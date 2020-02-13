مصدر: العامري الى اربيل لاقناع الكرد بتمرير حكومة علاوي

2020/02/13 | 08:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيتوجه اليوم الى اقليم كوردستان للقاء مسعود البرزاني وقال المصدر ان العامري سيتوجه الى الاقليم لاقناع البر زاني تمرير حكومة محمد […]

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