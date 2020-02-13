شاهد: تحذيرات من هزات ارضية قد تضرب ست محافظات عراقية

2020/02/13 | 08:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الخبير في الزلازل عبد الكريم عبدالله تقي، تسجيل موجة زلازل مرتقبة ضمن المناطق الحدودية لمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك وميسان وديالى وواسط، عازي...

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