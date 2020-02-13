وزير الخزانة الأميركي: الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا لن تستمر إلى ما بعد 2020

2020/02/13 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا لن تستمر إلى ما بعد عام 2020.

وأبلغ منوتشين اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن فيروس كورونا لن يؤثر على التوقعات الطويلة الأجل لإدارة ترامب لنمو الاقتصاد الأميركي.

وقال "لا أتوقع أن فيروس كورونا سيكون له تأثير يستمر إلى ما بعد هذا العام".

وأضاف أن هناك حاجة إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع إضافية من البيانات لتقدير مجمل تأثير فيروس كورونا في الصين.

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