حجرا صحيا على 10 آلاف شخص بسبب كورونا

2020/02/13 | 08:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيتنام تفرض حجرا صحيا على منطقة يسكنها 10 آلاف شخص على خلفية فيروس كورونا

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