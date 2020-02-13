السماح لطياري الجيش الأمريكي بوضع العمائم وإطلاق اللحى

2020/02/13 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن سلاح الجو الأمريكي، اليوم الخميس، في تحديث لسياسته المتعلقة بالمظهر، السماح لمنتسبيه بإطلاق اللحى لأسباب دينية وارتداء العمائم (للشيخ) والحجاب (للمسلمات).

وبحسب التحديث الذي نشر، يتقدم المنتسب لسلاح الجو بطلب الحصول على "إعفاء" يسمح له بالتعبير عن تلك المظاهر.

وتشير التعليمات إلى إمكانية ارتداء العمائم والحجاب طالما تبدو "أنيقة وتبدو بمظهر مهني ومهذب"، مع ضرورة ألا يزيد طول اللحية عن بوصتين.

ويجب أن تكون العمائم والحجاب بألوان "تشبه إلى حد بعيد الزي الرسمي الموحد".

وكان فرع الجيش الأمريكي قد أعلن في عام 2017 أنه "سيمنح قادة الألوية صلاحية السماح للعسكريين بإطالة اللحى وارتداء الحجاب والعمائم".

وقال حينها وزير الجيش إنه "يتوجب على قائد اللواء الموافقة على طلبات جنوده في ما يتعلق بإطالة الشعر وإطلاق اللحى وارتداء السيخ للعمائم والمسلمات للحجاب، إلا في حالة ما تقتضيه الضرورة العسكرية".

وكان النظام المعمول به من قبل ينص على ضرورة استحصال موافقة وزير الجيش على إبراز تلك الرموز الدينية، ولم تكن الموافقة مضمونة وكانت مؤقتة وينبغي تجديدها مع كل مهمة عسكرية.

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