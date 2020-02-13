محتجون يدفعون غرامة مالية لناشط بالحراك قاضاه برلماني عراقي (صورة)

2020/02/13 | 08:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جمع متظاهرون في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى مبلغا قدره مليون دينار عراقي لناشط في الحراك الشعبي بعد ان اصدرت المحكمة حكما يقضي بدفعه ذلك المبلغ غرامة مالية عن دعوى رفعها ضده عضو مجلس النواب العراقي فالح الساري.

وكسب النائب الساري الدعوى التي رفعها ضد الناشط "أدريس البركي" عن منشور نشره الاخير على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض به الى الاول.

وفي غضون ساعات قليلة نجح المحتجون بجمع المبلغ المالي المطلوب خلال ساعات قليلة.

وكان المبلغ المجموع كله من فئة 250 دينار وهي ادنى فئة يتم التعامل بها في العملة المحلية العراقية في اشارة واضحة على قصد المحتجين توجيه رسالة الى النائب تحمل نوعا من الاهانة.

ويقول احد المحتجين من السماوة في تسجيل فيديوي بث في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس ما ان صدر الحكم حتى هب المحتجون كافة في ساحات الاعتصام داخل محافظة المثنى وخارجها لجمع المبلغ.

واضاف قائلا "نحن تقصدنا عن جمع المبلغ بفئة 250 دينار عراقي، وسندفعها للنائب الساري".

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