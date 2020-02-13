ثلوج واجواء دافئة في مناطق متباينة من البلاد.. وبدء رحلة جديدة لحالة جوية بعد سبات طويل

2020/02/13 | 08:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرضت مناطق شمال العراق لموجة امطار وثلوج خلال فجر اليوم الخميس وتستمر حتى نهار اليوم، فيما تنتظر مناطق الجنوب والفرات الاوسط، منخفضا سطحيا حراريا يسبب اجواء دافئة نهارا، بينما تنتظر مناطق العراق كافة، منخفض السودان الماطر بعد سبات طويل.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “من المتوقع […]

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