الشيوخ يناقش قرارا يقيّد من صلاحيات ترامب بشن حرب على ايران

2020/02/13 | 08:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس الشيوخ الأميركي مناقشة مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على ايران، و من المرجح أن يتم اقراره بعدما وافق ثمانية أعضاء جمهوريين على التصويت الى جانب الديموقراطيين.ويتوقع أن يتم التصويت على القرار المتعلق بصلاحيات قوى الحرب اليوم الخميس، وسط مخاوف من امكان دخول ترامب في مواجهة عسكرية مفتوحة […]

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