علي الجلولي - أفكار حول التطبيع، والتطبيع الرياضي مع العدو الصهيوني

2020/02/13 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_الجلولي كثر اللغط وسال حبر كثير في المدة الأخيرة بمناسبة حصول الرياضية التونسية أنس جابر على تتويج رياضي عالمي بعد مقابلة مع متبارية صهيونية، وبعد تسويق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي صورا تجمع رئيسة الجامعة الوطنية للتنس المدعوة سلمى المولهي القيزاني مع نظيرها الصهيوني.ففيما أدان قسم مهم من التونسيين هذه الأفعال التطبيعية، اتجه البعض الآخر إلى تبرير ما أتته أنس جابر باعتماد حجج منها أن الرياضة لا ......

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