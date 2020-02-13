محمد رجب التركي - رمضان وشاكوش وثقافة الفنكوش

2020/02/13 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_رجب_التركي عندما تجد ان الساحة الفنية يتصدرها المدعو " محمد رمضان ".و المدعو " حسن شاكوش " فاعلم ان :#مصر_تعيش_عصر_الانحطاط_والاضمحلال الفني والاخلاقي...وان "هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية" قد تغير هدفها من الارتقاء بالذوق العام الي إفساد الذوق العام وشيوع سلوكيات البلطجة والقضاء علي الاخلاقيات والمباديء الفاضلة والولاء للوطن .لقد أصبح الانحطاط في وسائل الإعلام، هو البصمة السائدة ..و يَكْمن ذلك ......

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