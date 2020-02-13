صور .. جرح ثلاثة عناصر من الأمن في مواجهات مع عصابة للمخدرات في كربلاء

2020/02/13 | 08:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة كربلاء يوم الخميس باصابة ثلاثة عناصر من القوات الامنية في مواجهة مسلحة اندلعت مع عصابة تتاجر المخدرات، مشيرة الى التمكن من القبض على جميع افراد العصابة.

وقال بيان لإعلام شرطة المحافظة اليوم انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود عصابة داخل مدينة كربلاء والتي جميع افرادها هم من النازحين من خارج المحافظة ونتيجة لصدور اوامر قبض بحق عدد من المطلوبين بتجارة المخدرات تم تشكيل فريق عمل للقبض على العصابة وتسلميهم للعدالة".

وأضاف البيان انه "تم التحرك لمكان تواجد العصابة والبالغ عددها خمسة أشخاص وبعد مواجهات ما بين قسم المخدرات والمؤثرات العقلية اصيب 3 من المنتسبين نتيجة لأستخدام السلاح والآلات الجارحة من قبل أفراد العصابة".

واشار البيان الى القاء القبض "على جميع أفراد تلك العصابة وضبط ما بحوزتهم من مواد وهي عبارة عن حبوب مخدرة متنوعة مع الأسلحة النارية والآلات الجارحة وادوات تعاطي المخدرات"ن منوها الى انه "تمت إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".

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