2020/02/13 | 09:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح 50 مليونا للموظفين لتأهيل وترميم الدور السكنية وللمواطن 30 مليونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 09:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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