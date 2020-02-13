أكبر معمر في العالم يكشف سر العمر الطويل

2020/02/13 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسجيل الياباني تشيتيسو واتانابي، كأكبر معمر رجل في العالم بموسوعة غينيس عن عمر يبلغ 112 عاما و344 يوما.وردا على سؤال حول سر عمره الطويل، قال واتانابي ببساطة شديدة: “لا تغضب وحافظ على ابتسامتك”.وولد واتانابي عام 1907 بمدينة نييغاتا الساحلية شمالي اليابان، وعمل حتى العقد الماضي كمزارع “بونساي”، وهو فن ياباني قديم يعنى […]

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