الجيش السوري يوسع سيطرته شرق وغرب أوتوستراد حلب–دمشق

2020/02/13 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الجيش العربي السوري انجازا هاما بالسيطرة على جميع القرى والبلدات الواقعة على اتجاه شرق الأوستراد الدولي حلب – دمشق.وجاء ذلك بعد سيطرة الجيش السوري على بلدة أبو شليم الواقعة على الطريق الدولي حلب – دمشق جنوب مدينة حلب.وفي المحور الآخر، تقدمت وحدات الجيش السوري في الريف الغربي للأوتوستراد الدولي، محرردة بلدات الشيخ […]

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