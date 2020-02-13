صور: بحضور “التكاتك” والقوات الامنية.. امانة بغداد تنظف ساحة الخلاني والسنك وشارع الخلفاء

2020/02/13 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قامت امانة بغداد، صباح اليوم الخميس، بحملة لتنظيف وغسل ساحة الخلاني وجسر السنك وشارع الخلفاء، بعد اعادة فتحها من قبل القوات الامنية فجر امس.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، قيام كوادر الامانة بحملات تنظيف وغسل ساحة الخلاني وجسر السنك وشارع الخلفاء، التي شهدت شهدت صدامات وحملات عنف طالت المتظاهرين منذ انطلاق […]

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