الزراعة: ’’اللحوم’’ تدخل عبر منافذ في كردستان بطريقة غير قانونية

2020/02/13 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس (13 شباط 2020)، عدم سيطرتها على استيراد اللحوم عبر المنافذ الموجودة في إقليم كردستان، مشيرة إلى كونها تدخل بطرق غير قانونية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، إن "الوزارة تمنع استيراد اللحوم حالياً، تشجيعاً للمنتج الوطني وحماية المستهلك، فضلاً عن اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتشار مرض كورونا بالاتفاق مع وزارة الصحة".

واضاف، أن "هناك تخوفاً من دخول بعض اللحوم من منافذ غير قانونية وغير مسيطر عليها مثل منافذ محافظات إقليم كردستان".

وأوضح النايف أنه "جرى طرح الموضوع مع زراعة إقليم كردستان، بشأن منع استيراد اللحوم، لحماية المنتج المحلي وضمان حقوق الفلاحين لاسيما فلاحي كردستان"، مشيراً إلى أن "العامل السياسي هو الأساس في هذه المشكلة، ونأمل بالتعاون والتنسيق بهذا الصدد".

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يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

دعت هيأة التقاعد الوطنية، الخميس، ذوي الشهداء الى تحديث بيانات الراتب التقاعدي.

وقالت الهيأة في بيان، انه "لغرض تنفيذ القوانين الخاصة بالشهداء وأسرهم يرجى تحديث بيانات الراتب التقاعدي من خلال الرابط https://pen

بغداد اليوم_ بغداد

تعهد نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، الاربعاء، بملاحقة المعتدين على المحامي علي معارج.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ، اجرى إتصالاً هاتفياً

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