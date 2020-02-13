الرافدين يصدر بياناً جديداً بشأن منح قرض الدور السكنية للموظفين والمواطنين

2020/02/13 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس (13 شباط 2020)، ان القروض التي أطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم و...





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