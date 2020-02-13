الفتلاوي: مبادرة السكن سارية ولن تتوقف بتغيير الحكومة

2020/02/13 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الخميس، ان مبادرة السكن التي اطلقتها حكومة عبد المهدي مازالت سارية ولن تتوقف بتغيير الحكومة، مؤكدا ان هناك قصور كبير في عملية توزيع الأراضي وتنفيذ هذه المبادرة من قبل الجهات المعنية.وقال الفتلاوي في تصريح، ان “مصارف الرافدين والرشيد مطالبة بتسهيل القروض والسلف للمواطنين […]

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