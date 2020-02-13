وفاة نزيل موصلي بمرض السرطان في سجن الناصرية المركزي

2020/02/13 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن نزيلا توفي بسجن الناصرية المركزي.وذكر المصدر في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، أن “نزيلا في الخمسينات من عمره محكوم بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب توفي بمرض سرطان المجاري التناسلية”.وبين المصدر، أن “الأجهزة الأمنية قامت بنقل […]

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