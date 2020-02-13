2020/02/13 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ اﺧﻄﺮ ﻣﺨﻄﻂ ارﻫﺎﺑﻲ ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات، فيما ﺣﺬرت ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﺮار 1700 ارﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ.وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫﺎب ورﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻟ “اﻟﺼﺒﺎح” واطلعت عليه وكالة صدى , اﻧﻪ ﺗﻢ “اﺣﺒﺎط اﺧﻄﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ارﻫﺎﺑﻴﺔ ﺧﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻔﺠﻴﺮات ﺗﺴﺘﻬﺪف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط اخطر مخطط ارهابي لاستهداف المتظاهرين في بغداد والمحافظات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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