نائب يكشف عن اكتمال كابينة علاوي وموعد تقديمها

2020/02/13 | 09:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة بيارق الخير النيابية إكمال رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية.

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