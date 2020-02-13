2020/02/13 | 09:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. امر ديواني باعادة تكليف علاء الموسوي لادارة الوقف الشيعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 09:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. امر ديواني باعادة تكليف علاء الموسوي لادارة الوقف الشيعي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. امر ديواني باعادة تكليف علاء الموسوي لادارة الوقف الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).