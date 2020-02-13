2020/02/13 | 09:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمنت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الشفاء العاجل للممثلة الكويتية ​جواهر​، التي كانت أعلنت مؤخراً عن إصابتها بمرض السرطان.وكتبت أحلام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنك ويشفيك شفاءً لايغادر سقما أختي أكثري من الاستغفار وقراءة سورة يسين..ادعوا لها جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم”.وكانت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحلام تتمنى الشفاء العاجل لـ جواهر بعد إصابتها بالسرطان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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