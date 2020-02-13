قرب افتتاح منفذ الوليد بين العراق وسوريا

2020/02/13 | 09:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، قرب إعادة فتح منفذ الوليد الحدودي بين العراق وسوريا.وقـــال الــنــاطــق الاعــلامــي فــي الـهـيـئـة عـلاء الــديــن الـقـيـسـي، إن "الهيئة بصدد وضع اللمسات الاخــيــرة لـلاعـمـال المـتـعـلـقـة بــاعــادة افـتـتـاح منفذ الوليد الـواقـع غـرب البلاد والـذي يربط الــعــراق بـالـجـمـهـوريـة الــعــربــيــة الــســوريــة"، مـشـيـرا إلى أن "هــنــاك عـــدداً مــن المـعـوقـات الـتـي اخــرت اعـــادة افـتـتـاحـه، مـنـهـا تـعـرض المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن المــعــبــر فــي الـجـانـب الــســوري الــى عـمـلـيـات وضــربــات عسكرية بين مدة واخرى".ولفت إلى، أن "اعادة افتتاح المعبر ستسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وعمليات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين والتي تراجعت بشكل كبير بسبب توغل العناصر الارهابية فـي هـذه المـنـاطـق وسيطرتها عليها لأعـوام عدة".وأكد القيسي، "حرص البلدين على تجاوز تلك المرحلة ودعـم الحركة التجارية اضـافـة الى حركة النقل بشكل عـام وخصوصاً حركة فيها المسافرين بين الدولتين".

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