منح 50 مليونا للموظفين و30 أخرى للمواطنين لتأهيل وترميم الدور السكنية

2020/02/13 | 09:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن مصرف الرافدين، الخميس، القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و 30 مليون دينار للمواطن.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن "مدة تسديد القرض 10 سنوات".وأشار إلى، أن "التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض".

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