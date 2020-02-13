2020/02/13 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الخميس، القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد بـ 50 مليون دينار للموظف و 30 مليون دينار للمواطن.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مدة تسديد القرض 10 سنوات”.وأشار إلى، أن “التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يمنح 50 مليونا للموظفين و30 أخرى للمواطنين لتأهيل وترميم الدور السكنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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