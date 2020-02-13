2020/02/13 | 09:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، ضبط برج لتهريب سعات الانترنت تابع لاحدى الشركات غير المسجلة لديها في محافظة نينوى.وقالت مسؤولة قسم العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي، ان “لجنة مختصة في مديرية الاتصالات والمعلوماتية ضمن محافظة نينوى تمكنت من ضبط برج غير مرخص في المحافظة يعمل على تهريب سعات الانترنت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات تضبط برجا لتهريب سعات الانترنت تابع لشركة غير مسجلة بنينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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