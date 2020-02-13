2020/02/13 | 09:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحمداوي: نحمل رئيس حكومة تصريف الاعمال المسؤولية القانونية بأصدار امر ديواني يعيد تكليف علاء الموسوي لادارة الوقف الشيعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 09:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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