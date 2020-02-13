إقليم هوبي في الصين يعلن ارتفاع عدد وفياته بفيروس “كورونا” إلى 1310 شخص

2020/02/13 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السلطات في إقليم هوبي الصيني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1310 شخصا، والمصابين إلى 48.2 ألف وشفاء نحو 3441 حالة.وقالت السلطات في بيان: “تم تسجيل 14840 حالة جديدة في الإقليم، ويخضع للعلاج في المراكز الطبية نحو 33 ألف شخص، منهم 5647 بحالة حرجة، وقضى […]

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