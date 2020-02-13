رواية غريبة عن كيفية انتقال فيروس “كورونا” تتعلق بأنابيب الصرف الصحي!

2020/02/13 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة خرجت سلطات هونغ كونغ بفرضية جديدة لافتة مفادها، أن فيروس “كورونا” يمكن أن ينتشر عبر مجاري الصرف الصحي.هذه الفرضية تم الدفع بها، بعد أن تبين أن سيدة مصابة بالعدوى تبلغ من العمر 62 عاما، لم تزر بؤرة الوباء ووهان، ولم تتصل بأي مصاب بهذا المرض.واكتشفت سلطات هونغ كونغ، أن المصدر […]

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