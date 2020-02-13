2020/02/13 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الخميس ، عن تواصل عمليات ابطال العراق ليومها الثاني بعملية التحرير بالجزيرة من فلول داعش الارهابي .وذكر بيان للخلية وتلقته وكالة صدى، انه ” لليوم الثاني على التوالي ، قطعات قيادات ( الانبار ، الجزيرة ، بغداد ، الفرات الاوسط ، الحدود ) تواصل عمليات ابطال العراق بمرحلتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تواصل عمليات أبطال العراق ليومها الثاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواصل عمليات أبطال العراق ليومها الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواصل عمليات أبطال العراق ليومها الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).