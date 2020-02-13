الخالدي يعلن إكمال كابينة علاوي الوزارية ويكشف موعد تقديمها

2020/02/13 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد عثمان الخالدي، الخميس (13 شباط 2020)، عن قرب إكمال رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي، إنه "تم إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، لافتاً إلى، أن "علاوي سيعلن عنها رسمياً الأحد المقبل".

وأوضح الخالدي، أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية".

وأشار إلى، أن "هناك ضغوطاً من قبل بعض الكتل إلّا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب"، مبيناً أن "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة وسيعلن عنها الأحد المقبل".

وفي وقت سابق، كشف رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، عن شرطين وضعهما رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، امام الكتل السياسية باختيار كابينته الوزارية، مبينا أنه حدد النزاهة والكفاءة، كشرطين اساسين باختيار وزراءه.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء المكلف أعلن خلال اجتماعاته مع الكتل رفضه مشاركة القوى السياسية والأحزاب في اختيار كابينته الوزارية"، مبينا أن "علاوي وضع شرطين في اختيار المرشحين بنفسه لكابينته الوزارية بالاعتماد على النزاهة والكفاءة".

فيما حدد النائب عن تيار "الحكمة"، حسن المسعودي، أمس الأربعاء (12 شباط 2020)، شرطاً لتصويت التيار على الكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي.

وقال حسن المسعودي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تصويتنا على الكابينة الوزارية الجديدة مرهون بان تكون مستقلة بعيدة عن التحزب والمحاصصة، وتحقق طموحات الشارع العراقي والمتظاهرين".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد ذلك، تعهد علاوي خلال كلمة له بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

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دعت هيئة النزاهة الاتحادية إلى إلغاء اشتراط وجود عقد مروري؛ لغرض إتمام نقل ملكية المركبات، إضافة إلى عدم تقييد حرية المراجع في اختيار الموقع المناسب له للحصول على إجازة قيادة المركبات.

الهيئة أشارت، خلال تحليل استبانة د

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، المصادقة على قانون الانتخابات وتحديد موعد مبكر لإجرائها.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس البر

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