بالصور.. ساحة الخلاني وجسر السنك وشارع الخلفاء بعد إعادة فتحها وعمليات تنظيفها

2020/02/13 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الخميس (13 شباط 2020)، تنظيف وغسل ساحة الخلاني وجسر السنك وشارع الخلفاء وسط بغداد، بعد اعادة فتحها.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كوادرها قامت بتنظيف وغسل ساحة الخلاني وجسر السنك وشارع الخلفاء، بعد يوم على اعادة فتحها من قبل القوات الامنية".

وكانت قيادة عمليات بغداد، اعلنت الأربعاء (12 شباط 2020)، المناطق التي اعيد فتحها في العاصمة، مؤكدة إعادة فتح جسر السنك الذي يغلقه المتظاهرون منذ أشهر.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة عمليات بغداد تستمر بواجباتها لتامين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد".

وأضافت: "بما أن المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، تم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر"، مشيرة الى انه "تمت المباشرة بفتح المناطق الاخرى (الخلاني، شارع الرشيد، ساحة الوثبة، جسر السنك)".

يشار الى أن المتظاهرين كانوا قد أغلقوا مناطق ساحة الوثبة، وجسر السنك، وشارع الرشيد حيث يتواجد البنك المركزي العراقي، وتعتبر منطقة حيوية وسط العاصمة، فيما لا يزال جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء مغلقاً.

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار، الخميس (13 شباط 2020)، بوفاة محكوم بالسجن المؤبد في سجن "الحوت" المركزي بمدينة الناصرية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محكوماً بالسجن المؤبد بقضايا إرهابية توفى نت

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس (13 شباط 2020)، عدم سيطرتها على استيراد اللحوم عبر المنافذ الموجودة في إقليم كردستان، مشيرة إلى كونها تدخل بطرق غير قانونية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد

بغداد اليوم - بغداد

دعت هيأة التقاعد الوطنية، الخميس، ذوي الشهداء الى تحديث بيانات الراتب التقاعدي.

وقالت الهيأة في بيان، انه "لغرض تنفيذ القوانين الخاصة بالشهداء وأسرهم يرجى تحديث بيانات الراتب التقاعدي من خلال الرابط https://pen

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