قائد الصقور يعلن ترشحه في انتخابات النادي

2020/02/13 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد فريق القوة الجوية حمادي أحمد رغبته في الترشيح الانتخابات التكميلية للنادي التي ستجري خلال الفترة المقبلة والدخول في العمل الإداري داخل أروقة النادي خدمة للنادي ولجماهير الصقور .

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