2020/02/13 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ﻛﺸﻔﺖ هيئة المنافذ الحدودية، عن ﻗﺮب اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل المتعلقة ﺑﺈﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺒﻼد بسوريا، فيما اﻛﺪت اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﻔﺬ رﺑﻴﻌﺔ اﻣﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ.وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﺴﻲ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ادﻟﻰ ﺑﻪ ﻟصحيفة اﻟﺼﺒﺎح الرسمية”، ان “اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺼﺪد وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻻﺧﻴﺮة ﻟﻼﻋﻤﺎل المتعلقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرب اعادة افتتاح منفذ الوليد الحدودي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرب اعادة افتتاح منفذ الوليد الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).