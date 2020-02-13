2020/02/13 | 10:10 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن موعد تقديم كابينة علاوي الوزارية للبرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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