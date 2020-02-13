مبعوث “حزب الله” في العراق.. ماذا يفعل كوثراني ببغداد؟

2020/02/13 | 10:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يواصل القيادي في “حزب الله” اللبناني #محمد_كوثراني تدخلاته في الأوساط السياسية العراقية، وتحديداً بما يتعلق تشكيل الحكومة الجديدة وحل الخلافات بين القوى السياسية، إضافة إلى حلحلة […]

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